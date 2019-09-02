كارثة تهدد أهالي محرم بك بالإسكندرية بسبب عقار مخالف.. ورئيس الحي: لجنة هندسية لفحصه.. صور

يعيش قاطنو شارع العباسي بحي محرم بك التاريخي، وسط الإسكندرية، وسط تهديد خطير متمثل في عمارة سكنية مخالفة، مازالت في طور الإنشاء رغم وصولها إلى الطابق الحادي عشر علما بأن الحد المسموح به 6 طوابق فقط، بعد شكاوى عديدة من الأهالي بالمنطقة.



يحمل العقار المخالف رقم ١٤ وتقع العباسي المتفرع من شارع جرين، بمنطقة محرم بك، التابع لحى وسط بالإسكندرية حيث تخطت الحد القانونى المصرح به لأى عقار طبقا لقانون العقارات بالمدينة وهي 6 طوابق فقط.



يقول محمد سعيد، أحد قاطني الشارع الواقع به العقار المخالف إن العقار يمثل تهديدا للعقارات المجاورة له خاصة لوجود عقارات قديمة بجواره مما يسبب فى ميل للعقارات المجاورة ويهدد أرواح المواطنين.



وكشف عن أن العقار تم بناؤه مؤخرًا فى فترة قليلة حيث أصبح شاهق الارتفاع وتم تسكين الأدوار العليا حتى لا يأتى إليها الإزالة بينما الأدوار الأولى لم يتم تسكينها بعد.



ولفت سعيد إلى أن العقار قد وصل للطابق الحادي عشر ومازال العمل يسير فيه بسرعة كبيرة لزيادة عدد الطوابق.



وقال زكى سليم، أحد الأهالي إن العقار أثر على العقارات المجاورة القديمة خاصة أن منطقة محرم بك تزخم بالعقارات القديمة ذات الطابع المميز، وبعد بناء هذا العقار أصبح لها تأثير كبير على هذه العقارات التى يقطنها العديد من السكان، مؤكدا أنه مع مرور الوقت قد يحدث ميل فى العقار على هذه العقارات مثل ما حدث فى عقار الأزاريطة.



وأشار إلى أنه قد تم بناء هذا العقار فى وقت قليل وليس بأساسات قوية وعدم إعطاء فرصة للأدوار المبنية حديثًا أن تأخذ وقتها ولكن فى خلال 4 أيام تم بناء 4 أدوار وتشطيبها وتسكينها بالسكان.



من جانبه قال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، في تصريحات خاصة، إن عقار شارع العباسي، بمنطقة محرم بك، مخالف، مشيرا إلى أن الحي شكل لجنة هندسية لفحصه على أرض الواقع، كما يتم فحص الملف الخاص به وذلك بعد شكوى الأهالي بالعقارات المجاورة له.