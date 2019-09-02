شاهد.. كلب أليف يشارك في حملة تنظيف الشوارع عقب فترة عواصف وفيضانات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو لكلب أليف وهو يشارك في حملة لتنظيف شوارع مدينة "مونتيري" المكسيكية في أعقاب تعرضها لعواصف وفيضانات في مشهد طريف للغاية.



وشوهد الكلب خلال ذلك الفيديو، الذي التقطه أحد المارة، وهو يقوم بإزالة القمامة من شارع تغمره مياه الفيضان وإبعادها عن الطريق، بعد أن انتبه إلى قيام سكان المنطقة بالأمر ذاته، وبدا خلال الفيديو وكأنه يحاول التقاط أي شيء يتحرك في مياه الفيضان، وبالفعل نجح في ذلك أكثر من مرة.



وانتشر ذلك الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى رواجًا كبيرًا، حتى أن مالكة الكلب، والتي تدعى "دارا ميشيل"، أوضحت في تصريح لوسائل إعلام محلية أن كلبها الأليف أقدم على ذلك بعد رؤية مجموعة من الأطفال يقومون بجمع القمامة من الطرقات، مشيرة إلى وجود مشاكل عديدة في نظام الصرف الصحي بالمنطقة، إذ أن القمامة عادة ما تتجمع على جانب الطريق في أعقاب سقوط الأمطار، وهو ما يسبب أزمة لسكان المنطقة، بحسب وصفها.



والطريف أنه بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حاول العديد من الأشخاص التواصل مع مالكته بهدف إرسال طعام وهدايا لحيوانها الأليف.



وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بأن أكثر من 50 طنًا من القمامة انتهى بها الحال في نظام الصرف الصحي الخاص بالمدينة عقب فترة الفيضانات.





