التعليم تهدي متفوقي الإعدادية رحلة إلى شرم الشيخ

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، رحلة لأوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية إلي مدينة شرم الشيخ، وذلك تكريمًا لهم علي تفوقهم الدراسي ولغرس روح الولاء والانتماء لدي الطلاب وتخريج جيل قادر علي العطاء والتفوق.



جاء ذلك وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، بتكريم الأوائل والاهتمام بهم لأنهم قادة المستقبل ولخلق جيل قادر علي التحدي وتحمل المسئولية، وذلك من خلال إدراكهم لتاريخ مصر الحافل بالبطولات وخاصة علي أرض سيناء الحبيبة.



واستقبل محمد عقل مدير التربية والتعليم بجنوب سيناء، الطلاب ورحب بهم في أرض الفيروز وحضر معهم زيارة حمامات موسي بالطور، ثم انتقل الطلاب لزيارة محمية رأس محمد بشرم الشيخ.



وأبدى الطلاب سعادتهم لزيارة هذه الآثار والمحميات الطبيعية ومشاهدة آثار بلادهم والاستفادة من معرفة كل ما يشرح لهم.