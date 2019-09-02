إحصائية .. محمد الأكثر شيوعا بين مواليد بريطانيا

معروف عن دولة بريطانيا أنها تتبع الملة المسيحية وأكبر عدد من السكان بها مسيحيون ، إلا أن الشيء اللافت للنظر التي أشارت إليه الإحصائيات أن عدد المواطنين الذين يسمون أبناءهم أسماء إسلامية زاد بشكل ملحوظ.



نشر موقع " سبوتنيك" نقلا عن الإحصائيات البريطانية أن عددا كبيرا من أسماء المواليد الذكور سمي " محمد" في الآونة الأخيرة ، ومن الإناث بعض الأسماء الإسلامية الأخري ولكن اللافت للنظر هو تكرار اسم محمد .



وحسب ما أوضحت الإحصائيات الاخيرة أن اسم محمد تكرر في مواليد عام 2018 حوالي 5390 مرة ، كما أنه تصدر في قائمة أكثر 10 أسماء شيوعا في بريطانيا .