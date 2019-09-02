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إحصائية .. محمد الأكثر شيوعا بين مواليد بريطانيا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:34 م
صدى البلد
مريم صليب
معروف عن دولة بريطانيا أنها تتبع الملة المسيحية وأكبر عدد من السكان بها مسيحيون ، إلا أن الشيء اللافت للنظر التي أشارت إليه الإحصائيات أن عدد المواطنين الذين يسمون أبناءهم أسماء إسلامية زاد بشكل ملحوظ.

نشر موقع " سبوتنيك" نقلا عن الإحصائيات البريطانية أن عددا كبيرا من أسماء المواليد الذكور سمي " محمد"  في الآونة الأخيرة ، ومن الإناث بعض الأسماء الإسلامية الأخري ولكن اللافت للنظر هو تكرار اسم محمد .

وحسب ما أوضحت الإحصائيات الاخيرة أن اسم محمد تكرر في مواليد عام 2018 حوالي 5390 مرة ، كما أنه تصدر في قائمة أكثر 10 أسماء شيوعا في بريطانيا .

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