إغلاق 5 صيدليات في الغردقة

نفذت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الإثنين، 5 قرارات صادرة عن أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بإغلاق صيدليات في مناطق متفرقة في مدينة الغردقة، لمخالفتها شروط التراخيص





تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بتمكن حملة قادها المقدم محمد حمدي، مدير إدارة شرطة المرافق، يعاونه النقيب محمد عبدالواحد، من تنفيذ 5 قرارات بإغلاق صيدليات في منطقة القيادات وشارع السلام وطريق الشيراتون وقرية الصيادين في مدينة الغردقة، لمخالفتها شروط التراخيص.



تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.