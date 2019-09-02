مستقبل وطن بالشرقية: استخراج الكارنيهات لـ 8 آلاف عضو جديد

أكد الدكتور محمد سليم الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية، أن هناك 8000 شخص انضموا حديثا للحزب، وأنهوا إجراءات العضوية، وتم استخراج الكارنيهات المطلوبة، وتسليمها لأمناء المراكز لحين بدء توزيعها على الأعضاء الجدد، لافتا أن الحزب يعمل على توسيع قاعدة العضوية بين المواطنين بمختلف فئاتهم، بكافة قرى ومراكز المحافظة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده أمين الحزب بأمناء اللجان، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، لمناقشة خطة عمل الحزب خلال المرحلة الحالية، واستعراض جهود أمناء اللجان، وأمناء المراكز المميزين منهم، والذين ساهموا في زيادة عضويات مراكزهم وتم تكريمهم.



وأوضح "سليم" أن المبادرات التى ينفذها الحزب على أرض الواقع، لخدمة وحل مشاكل المواطنين، ومساعدتهم فى مواجهة الأعباء المعيشة، ساهمت بشكل كبير في مضاعفة طلب العضوية والانضمام للحزب، مشيدًا بجهود أمانة العضوية بقيادة المهندس أحمد الخطيب، وماتم بذله خلال المرحلة السابقة حيث تعدت استمارات طلب العضوية الـ 13 ألف شخص خلال الفترة الأخيرة، تم الانتهاء فعليا من 8 آلاف كارنية، معربا عن سعادته بروح التعاون بين الأمانات النوعية، وما قدمته بكل جدية والتزام.



مشيرا إلى أن ما ينفذه الحزب من مبادرات خدمية ساهمت بشكل مباشر في مساندة المواطن البسيط بتقديم سلع رئيسية وخدمات موسمية بأسعار مخفضة يدعمها الحزب، إلى جانب المبادرة القائمة حاليا من مجمع عيادات طبي على أعلى مستوي، ومعارض بيع الأدوات المدرسية، وتنظيم دوري لكرة القدم جمع الآلاف من الشباب، بالإضافة لـ المبادرات المجتمعية والتثقيفية، مؤكدا أن نجاح هذه المبادرات دفع المواطنين بقوة إلى الإقبال على طلب العضوية والانضمام للحزب، إحساسا منهم بأنه حزب يعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن أولا وأخيرا.