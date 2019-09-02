تحت شعار أنا امرأة .. سوسن بدر نفرتيتى على غلاف مجلة أمريكية

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنانة المصرية القديرة سوسن بدر، التي يطلق عليها الجميع لقب "النفرتيتي"، صورة لها على غلاف المجلة العالمية "أربرز بازار" الأمريكية، تحت شعار أنا ا مرأة.



ونشرت الفنانة سوسن بدر، الصورة عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "سعيدة جدا بظهورى فى مجلة بازار لأول مرة إن شاء الله الصور تعجبكوا".



وأشارت الفنانة سوسن بدر من قبل، إلى التدوينة التي نشرتها على حسابها بموقع "إنستجرام" معلنة أنها قررت أن تحتفظ بلون شعرها الطبيعي ولن تقوم بصبغه مرة أخرى، موضحة أنها تمثل المرأة المصرية الفرعونية نظرا للتشابه الكبير بينها وبين الملكة نفرتيتي حيث لقبت بالسيدة الهاربة من المتحف.







