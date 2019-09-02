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ديني

مفتي الجمهورية السابق: ينبغي علينا أن نعيش في الهجرة النبوية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:25 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه قد دخل علينا عام هجري جديد ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام يُمن وبركة وسلام ، وعام بر وإحسان ، وعام سلم وإيمان ، وأن يبعد عن المسلمين في كافة أركان الأرض عدوان المعتدين.

وأضاف «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وأن ينصر الإسلام والمسلمين كما نصر رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم-، وأن يُثبّتنا على دينه ، وأن يخرج الدنيا من قلوبنا فيجعلها في أيدينا ،نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر ونؤمن بالله ونصلح الأرض ونعمرها على مراده سبحانه وتعالى.

وأوضح أنه عندما تأتي الهجرة نتذكر أحداثها ولا ينبغي علينا أن نقف عند أحداثها؛ بل ينبغي علينا أن نعيش فيها لا أن ندرك ما فعله سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ، ولا كيف استعان سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابن أريقط المشرك الذي ظل مشركًا ومات على شركه ،أو كيف عامل سراقة بن مالك ، أو غير ذلك من الأحداث التي يعلمها كثير منا.

وتابع: بل ينبغي علينا أن نعيش الهجرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فالسنة في ظاهرها أقوال وأفعال وتقرير النبي المصطفى والحبيب المجتبى -صلى الله عليه وسلم- ، وفي حقيقتها إنما هي أحواله -صلى الله عليه وسلم- مع ربه، فتنبه إلى أن هذا ينبغي أن يرشدك إلى ذاك وأنت تعيش حالة لا أن تراها وأن تعلمها.

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