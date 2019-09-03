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ديني

اغتنم.. 22 كلمة حرص رسول الله على الدعاء بها في صلاة الوتر كل ليلة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:13 ص
دعاء النبي في صلاة
دعاء النبي في صلاة الوتر
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان يحرص على الدعاء باثنتين وعشرين كلمة وترديدها في صلاة الوتر كل ليلة.

وأوضح «لبحوث الإسلامية» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يداوم على دعاء الله سبحانه وتعالى في صلاة الوتر كل ليلة، وترديد هذه الكلمات: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

واستشهد بما روي في جامع الترمذي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ فِي وِتْرِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

وأضاف أن صلاة الوتر من أفضل النوافل التي كان يحافظ عليها النبي -صلي الله عليه وسلم- وكان يشجع أصحابه رضوان الله علي أدائها، منوهًا بأنه –صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد في الركعة الأخيرة وذلك حتى لا تشبه صلاة المغرب.

وتابع: والطريقة المفضلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الوتر كان يصلي ركعتين بتشهد ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعة واحدة، وكان يحرص علي صلاة الوتر بقراءة سور الأعلى والكافرون والإخلاص والمعوذتين حيث يبدأ الركعة الأولى بسورة الأعلى والثانية بسورة الكافرون اما الثالثة فكان يقرأ بها سور الإخلاص والمعوذتين او الإخلاص فقط.

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