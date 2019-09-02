جانسو ديري تعتذر عن مسلسل عزيزة

اعتذرت الفنانة جانسو ديري عن عدم المشاركة فى بطولة المسلسل التركى "عزيزة" ، والمقرر ان يبدأ تصويره خلال الفترة القادمة.



وبدأت شركة إنتاج المسلسل في البحث عن فنانة أخرى لتقوم بتجسيد الدور، خاصة وأنهم يسعون لبدء التصوير خلال الفترة القادمة، ليلحقوا بالموسم الدرامى الجديد.



مسلسل "عزيزة" من كتابة بشار بشاران وايمره اوزدو، واللذان سبق أن قدما عددا من الأعمال الدرامية مؤخرًا منها : رد فعل، حكاية بودروم، القاع، الثنائي العظيم، الضربة.