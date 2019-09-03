البحوث الإسلامية يكشف عن أكثر أمرين يدخلان الناس الجنة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا إلى كل ما فيه خير لنا، وكل ما يُدخلنا الله سبحانه وتعالى به جنته، ونهانا عن كل ما فيه شر لنا، وما يليقنا في نار جهنم.





وأوضح «البحوث الإسلامية»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أخبرنا عن أكثر أمرين يُدخلان الناس الجنة، وهما نقوى الله وحُسن الخُلق.





وأضاف أنه كذلك قد حذر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من أمرين يعدان من أكثر ما يُدخل الناس نار جهنم، وهما الفم والفرج.



