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حوادث

مدير أمن الأقصر يتابع تفعيل مبادرة كلنا واحد لتوفير المستلزمات المدرسية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:06 م
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد لتوفير المستلزمات المدرسية
أ ش أ
تابع مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات والملابس المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لوزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيق توازن بالسوق المحلية، وضبط الأسعار بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد.

وتفقد مدير أمن الأقصر، اليوم الاثنين، برفقة عدد من القيادات الأمنية معرض "كلنا واحد" المقام بالقرب من محطة السكك الحديدية وسط مدينة الأقصر.

وأكد راضي ضرورة الوقوف بجانب الأهالي في التصدي لاحتكار الأسواق من خلال إقامة تلك المعارض، بالإضافة إلى الحملات المستمرة التي تقوم بها مباحث التموين بكافة المديريات الأمنية على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر انطلاق فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات العام الدراسي الجديد.

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