اهم الاخبار.. وفاة السفير الروسي بالقاهرة.. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب.. الأهلي يكشف الشرط الجزائي بعقد فايلر

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نشر موقع "صدى البلد"، على مدار اليوم، الاثنين، الموافق 2 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.