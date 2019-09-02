اهم الاخبار.. وفاة السفير الروسي بالقاهرة.. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب.. الأهلي يكشف الشرط الجزائي بعقد فايلر

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار اليوم، الاثنين، الموافق 2 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
اهم الاخبار
وفاة السفير الروسي في القاهرة
انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بشرم الشيخ
الأعلى للإعلام يضع الضوابط النهائية للتعامل مع مخالفات البرامج
وزير الدفاع: حريصون على توفر كافة سبل التفوق التقني والعملياتي للقوات المسلحة
رسالة مهمة من الفلاحين لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي
اخبار الرياضة
الأهلي يكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني الجديد
شوبير يعلن عن ملامح المدير الفني الجديد للمنتخب الأول
فايلر يكشف سر موافقته على تدريب الأهلي .. فيديو
تعليق نارى من مرتضى منصور على رفض دعوى هانى العتال: اللي معاه ربنا ميخافش
الزمالك يكشف حقيقة إيقاف طارق حامد
أخبار العالم
هذا ما قدمته السعودية والإمارات للسودان بعد رحيل البشير.. تقرير
انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في تونس.. أحدهم بدأها بـ الكباريه الشعبي
بعد 3 أيام من تغريدة ترامب .. إيران تعترف بانفجار منصة إطلاق الصاروخ الفضائي
روسيا: الضربات الجوية الأمريكية في إدلب عرضت الالتزام بالهدنة للخطر
تحسبا لمرور الإعصار دوريان الكارثي.. فلوريدا تتخذ إجراءات وقائية
باليورو .. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى
شاهد.. هند صبرى من مهرجان فينيسيا السينمائى.. والجمهور: إيه الشياكة دى
فى 4 أيام فقط .. برومو الجوكر يحصد 25 مليون مشاهدة عبر يوتيوب
ولد ملكا.. فيلم سعودى يجسد زيارة الملك فيصل لبريطانيا عام 1919
أشاعوا إدماني للمخدرات.. هيثم شاكر يكشف سر إخفاء إصابته بالسرطان
اخبار الطقس
انخفاض ملحوظ .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا
اهم الاخبار
وفاة السفير الروسي في القاهرة
انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بشرم الشيخ
الأعلى للإعلام يضع الضوابط النهائية للتعامل مع مخالفات البرامج
وزير الدفاع: حريصون على توفر كافة سبل التفوق التقني والعملياتي للقوات المسلحة
رسالة مهمة من الفلاحين لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي
اخبار الرياضة
الأهلي يكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني الجديد
شوبير يعلن عن ملامح المدير الفني الجديد للمنتخب الأول
فايلر يكشف سر موافقته على تدريب الأهلي .. فيديو
تعليق نارى من مرتضى منصور على رفض دعوى هانى العتال: اللي معاه ربنا ميخافش
الزمالك يكشف حقيقة إيقاف طارق حامد
أخبار العالم
هذا ما قدمته السعودية والإمارات للسودان بعد رحيل البشير.. تقرير
انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في تونس.. أحدهم بدأها بـ الكباريه الشعبي
بعد 3 أيام من تغريدة ترامب .. إيران تعترف بانفجار منصة إطلاق الصاروخ الفضائي
روسيا: الضربات الجوية الأمريكية في إدلب عرضت الالتزام بالهدنة للخطر
تحسبا لمرور الإعصار دوريان الكارثي.. فلوريدا تتخذ إجراءات وقائية
اخبار الفن
باليورو .. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى
شاهد.. هند صبرى من مهرجان فينيسيا السينمائى.. والجمهور: إيه الشياكة دى
فى 4 أيام فقط .. برومو الجوكر يحصد 25 مليون مشاهدة عبر يوتيوب
ولد ملكا.. فيلم سعودى يجسد زيارة الملك فيصل لبريطانيا عام 1919
أشاعوا إدماني للمخدرات.. هيثم شاكر يكشف سر إخفاء إصابته بالسرطان
اخبار الطقس
انخفاض ملحوظ .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا