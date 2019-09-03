علي جمعة يوصي من ارتكب ذنبا ولم يفضحه الله بـ 5 أمور

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه ينبغي على الإنسان عندما يفعل ذنبا فلم يطلع علي معصيتك أحدا غيره سبحانه، أن يعلم حينئذ أن الله سبحانه وتعالى ستره.



وأوصى «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأمرين في هذه الحالة، أولها أن عليه أن يستحي وثانيًا ألا يفعله مرة أخرى وثالثُا أن يكون فرحا بربه أنه ستره, فكان من الممكن أن يفضحه فضيحة عظيمة تكتب في الجرائد لكنه ستره, فيشعر بعزته ويشعر بمِنَّتِه.



وأوضح أن سيدنا عَلّي رضي الله تعالى عنه كان واعيا مع الله- وليس واعيا في فهم الدنيا فقط - فالحجاب منكشف أمامه فقد قال عنه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : «أنا مدينة العلم وعَليّ بابها» ، وقال له: «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسَى. إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي»، وسَدَّ كل أبواب المسجد إلا باب عَلي.



وتابع: أُتِي بسارق فجاءت أمُه تتوسل إليه أن يعفو عن ابنها وقالت له: هذه أول مرة, فلم يقبل منها ، وبعد ما قطع يده جاء به أمام أمه وقال له : كم مرة سرقت ؟ قال: هذه هي المرة السابعة عشر، قال رضي الله تعالي عنه : عرفت أن ربي أكرم من أن يفضح عبده من أول مرة .. الحقائق منكشفة أمامه، فهو يعلم من يعبد ويعلم كرمه وسعته وستره.



وأضاف: إذن عندما يصدر الذنب منك وتُستَر فعليك أن تستحي ولا تفعله مرة أخرى, وانتبه فقد كان من الممكن على أقل سبب أن تفضح فضيحة شديدة.

