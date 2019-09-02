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أخبار العالم

الشرطة اليابانية تعزز وجودها في الجزر المتنازع عليها مع الصين

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:22 م
الشرطة اليابانية
الشرطة اليابانية
أ ش أ
أعلنت الشرطة اليابانية اليوم /الاثنين/ عن إنشاء وحدة شرطة خاصة مزودة بأسلحة شبه آلية ومروحيات لتسيير دوريات في الجزر المتنازع عليها مع الصين في بحر الصين الشرقي والتي تعد مصدر توتر بين طوكيو وبكين.

وقالت وكالة الشرطة الوطنية، وفقا لراديو "مونت كارلو"، إنها قدمت طلبا في الميزانية لـ 159 شرطيا إضافيا للتصدي "لعمليات إنزال غير قانونية من قبل مجموعات مسلحة".

وأشارت القناة إلى أنه من المتوقع أن يجري نشر تلك الوحدة قرب جزر سينكاكو كما تسميها اليابان، أو دياويو كما تسميها الصين، قرابة مطلع العام المقبل ، موضحة أن هذه هي المرة الأولى التي تعزز فيها الشرطة اليابانية دورياتها قرب الجزر الصغيرة المتنازع عليها.

يشار إلى أن خفر السواحل الياباني نشر عام 2018 طائرات إضافية لتسيير دوريات في الجزر، حيث رصد العام الماضي غواصة صينية تعمل بالطاقة النووية.

وتشكل هذه الجزر غير المأهولة مصدر خلاف طويل بين طوكيو وبكين المنخرطة أيضا في نزاعات أخرى مع عدة دول في جنوب شرق آسيا حول السيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.

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