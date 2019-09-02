قادمة من أوروبا.. الطيور المهاجرة تصل مطروح .. استخراج تصاريح الصيد ونشر المصايد .. الشباك والبندقية الرش وسائل لصيد الطيور

الطيور المهاجرة تصل مطروح قادمة من أوروبا

السمان والقمري أهم الطيور المهاجرة بمطروح

إقبال من الأهالي لاستخراج تصاريح الصيد

نصب الشباك والبندقية الرش وسائل لصيد الطيور

يعد صيد الطيور هواية محببة وتاريخية لمواطني مطروح وتوارثها الأجيال؛ ولذلك هناك إقبال كبير من الأهالى لاستخراج تصاريح الصيد ونشر المصايد خاصة مع بدء توافد الطيور المهاجرة بسبب تساقط الجليد.ويعد موسم الصيد مصدر دخل للعديد من الأهالى فهم ينشرون شباكهم لاصطياد الطيور وبيعها أو لتناولها خلال رحلات تسمى بالزردة لمحبي الصيد.وأكد حمادة عبد الله من أهالي مطروح بدأ موسم صيد الطيور المهاجرة من أوروبا على ساحل البحر بمطروح، والذي يمتد من نهاية شهر أغسطس وحتى شهر نوفمبر، لافتا إلى أنه يتم التقدم لإدارة شئون البيئة بمطروح لكي يتم استخراج تصاريح صيد الطيور بالتنسيق مع مخابرات حرس الحدود.أوضح، أن أشهر أنواع الطيور المهاجرة التى يتم اصطيادها هي السمان والقمري واليمام وهناك طيور أخرى مثل أبوصفير والدقنوش، مضيفا أن معظم أنواع الطيور المهاجرة بها نسبة فسفور عالية ومفيدة للجسم.ويقول حمد الفردى رئيس رابطة الشباب الأسبق، أن موسم الصيد يبدأ من شهر أغسطس، حيث تأتى أشهر أنواع الطيور المهاجرة وأكثر ما يرغب فيه الصيادون هو طائر النغاق وهى طيور كبيرة وتستقر عند المستنقعات المائية، حيث تتوافر الأطعمة التى تتناولها.وعن أنواع النغاق يقول حمد إن هناك أنواعا هي الأشهب والأبيض والأحمر، ويتنافس الأهالي فى صيده لأنه غنى بالفسفور، وحجمه كبير مقارنة بالأنواع الأخرى.وأوضح أن هناك التزام من ابناء القبائل بالقواعد التى وضعتها الدولة للصيد والتى تحدد ارتفاع الشباك.وأشار حمزة محمد من مدينة برانى إلى أن الهدف من الصيد هو ممارسة الهواية، والصيادون يسعون إلى زيادة خبرتهم ومستواهم فى صيد الطيور بجميع الطرق، بالإضافة إلى أكل أنواع الطيور المختلفة، ذات المذاق المميز.وأضاف أنه يتم الصيد بعدة طرق تتلاءم مع المناطق التي يختارها الصيادون وهي في الغالب تكون بعيدة عدة كيلومترات عن ساحل البحر.وأوضح أن الصيد أنواع فهناك صيد بالشباك وهناك ببندقية الرش، لافتا إلى أن الأهالي ينظمون رحلات لصيد الطيور.