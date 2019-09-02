محافظ القاهرة: إزالة عقارين على أملاك الدولة بعين شمس .. صور

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أعمال إزالة عقارين مقامين بالمخالفة بدون ترخيص بالاعتداء على أرض الدولة بعين شمس، وذلك فى إطار جهود المحافظة فى استرداد أراضى الدولة ضمن الموجة 13.



قامت أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بإزالة العقارين المخالفين.



كذلك تم استرداد 3 قطع أراض مجاورة لهما استغلهم البعض فى إقامة ساحة انتظار للسيارات والثالثة استغلالها كمقهى وتم ازالة المخالفات .



وأكد المحافظ بأن لا تهاون فى استرداد حقوق الدولة من البعض بالتعدى على أراضيها وأنه فى إطار جهود المحافظة ضمن الموجة الثالثة عشر لاسترداد أراضى الدولة تمكنت أجهزة المحافظة اليوم من استرداد مساحة أرض بعين شمس حوالى 8500 م2 سيتم استغلالها بالشكل الأمثل لخدمة أهالى الحى.

