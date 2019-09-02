نتنياهو يعلق على أحداث أمس على الحدود اللبنانية.. فيديو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه عمل أمس أثناء تبادل القصف مع حزب الله اللبناني بكل حزم ومسئولية.



وأضاف نتنياهو في كلمة له: "حافظنا على أمن مواطنينا وعلى سلامة جنودنا"، مشيرا إلى أن : "الشخص الموجود داخل الملجأ تحت الأرض في بيروت، يعلم تماما سبب تواجده هناك".



وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "سنواصل القيام بكل ما يلزم للحفاظ على أمن إسرائيل - بحرًا وبرًا وجوًا".



وتابع: "سنواصل العمل ضد تهديد الصواريخ الدقيقة".



شهدت الحدود اللبنانية، أمس الأحد، قصف متبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحزب الله اللبناني، وذلك ردا على استهداف حزب الله لآلية تابعة لجيش الاحتلال.



