غدا.. فصل التيار الكهربائي عن طنطا والمحلة للصيانة

صرحت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية اليوم، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربي عن المحول رقم (2) بمحطة محولات بسيون جهد 66/11 ك.ف غدا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 8 صباح نفس اليوم وذلك لتغيير محولات التيار من 1500 إلى 2500 أمبير.



كما أوضحت أن المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي هي قرى (شبراطو - قرانشو) والعزب المجاوره.



وأضافت أن هناك مناطق إضافية بطنطا منها (سيجر_ وترعة الشيتي – المعهد الأحمدي – العجيزي (سكة الوسط – ش حسن شحاتة) – الصاغة – إشارات السكة الحديد – الحكمة – مساكن الأوقاف – مساكن الشباب والدفراوية – قرى شوني والكرسة ودفرة – منشية جنذور وصناديد – الشرفا – مصنع تدوير القمامة.



كما أهابت بالمواطنين قاطنى تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

