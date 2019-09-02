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غدا.. فصل التيار الكهربائي عن طنطا والمحلة للصيانة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:16 م
كهرباء
كهرباء
احمد علي
صرحت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية اليوم، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربي عن المحول رقم (2) بمحطة محولات بسيون جهد 66/11 ك.ف غدا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 8 صباح نفس اليوم وذلك لتغيير محولات التيار من 1500 إلى 2500 أمبير.

كما أوضحت أن المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي هي قرى (شبراطو - قرانشو) والعزب المجاوره.

وأضافت أن هناك مناطق إضافية بطنطا منها (سيجر_ وترعة الشيتي – المعهد الأحمدي – العجيزي (سكة الوسط – ش حسن شحاتة) – الصاغة – إشارات السكة الحديد – الحكمة – مساكن الأوقاف – مساكن الشباب والدفراوية – قرى شوني والكرسة ودفرة – منشية جنذور وصناديد – الشرفا – مصنع تدوير القمامة.

كما أهابت بالمواطنين قاطنى تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

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