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برلماني: قانون التصالح أعاد نقابة المهندسين لدورها كاستشاري للدولة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:14 م
صدى البلد
شيماء مجدي - عدسة: هدير عبده
قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء أعاد الدور الطبيعي لنقابة المهندسين باعتبارها الاستشاري الأول للدولة، وذلك أثناء بداية مناقشة القانون في مجلس النواب.

وتابع منصور خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين للرد على الاستفسارات حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، " كان دور نقابة المهندسين فيه لا شيء، لكن الآن أصبح لها دور كبير فى القانون بعد إقراره" بحسب تعبيره.

وانطلقت منذ قليل فعاليات اجتماع هام لنقابة المهندسين لمناقشة قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17لسنة 2019 وذلك بمقر النقابة العامة للمهندسين اليوم الاثنين الموافق 2/9/2019  بحضور المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر والمهندسة نفيسة هاشم وكيل اول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على الاستفسارات عن القانون.
برلماني: قانون التصالح أعاد نقابة المهندسين لدورها كاستشاري للدولة
برلماني: قانون التصالح أعاد نقابة المهندسين لدورها كاستشاري للدولة
برلماني: قانون التصالح أعاد نقابة المهندسين لدورها كاستشاري للدولة

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