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رياضة

بطريقة ساخرة .. ميلنر ينهي أزمة ساديو ماني و محمد صلاح

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:14 م
جيمس ميلنر وساديو
جيمس ميلنر وساديو ماني
مصطفى كرم
نجح جيمس ميلنر لاعب ليفربول الانجليزي في تهدئة الأجواء بين محمد صلاح وساديو ماني لاعبي فريق ليفربول بعد الاعتراضات الحادة التي ظهرت من جانب ساديو ماني علي النجم المصري محمد صلاح لعدم تمريره الكرة إليه في إحدى الهجمات خلال المباراة الأخيرة لفريق ليفربول أمام فريق بيرنلي.

ونشر جيمس ميلنر صورة له مع صديقه ساديو ماني أثناء غضبه على دكة البدلاء عقب خروجه من الملعب، حيث ظهر جيمس ميلنر في الصورة وهو يحاول تهدئة السنغالي الدولى ساديو ماني.

وعلق جيمس ميلنر بطريقة ساخرة علي الصورة قائلا: "انا متأكد أن ساديو ماني كان غاضبا لأنني لم أشارك".

ورد ساديو ماني علي ميلنر بنشر تعليق أنهى به حالة الجدل التي سيطرت على الأوساط الكروية الإنجليزية خلال اليوم الماضيين بشأن ما حدث من جانب صديقه محمد صلاح أثناء مباراة ليفربول وبيرنلي، وقال ماني في تعليقه :"لهذا السبب كنت اشتكي بالضبط." 😂😂".

يذكر أن ليفربول فاز ب 3 أهداف مقابل لاشيء علي فريق بيرنلي ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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