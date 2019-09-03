أسوان تشارك في بطولة الجونة الودية استعدادا للممتاز

يشارك الفريق الأول لأسوان، السبت المقبل، في بطولة الجونة الودية، التي يتستضيفها ملاعب نادي الجونة بمدينة الغردقة ،ضمن استعدادات الفرق للموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة موسم 2019,2020.



ويشارك فريق أسوان ضمن أربعة اندية وهم الجونة ،أسوان ، حرس الحدود ،مصر المقاصة ،علي ملاعب نادي الجونة .



وتأتى مباريات البطولة الودية كالأتى :



الجونة ومصر المقاصة في الأفتتاح يوم السبت المقبل



وأسوان وحرس الحدود يوم الأحد المقبل



ويلعب الخاسر من اللقاء الأول مع الخاسر من اللقاء الثانى ،يوم الثلاثاء علي المركز الثالث والرابع



ويلعب في نفس اليوم مساء الفائز من اللقاء الأول مع الفائز من اللقاء الثانى علي لقب البطولة .



وكان قد استقر مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، والجهاز الفنى بقيادة مجدى عبدالعاطي، على إرسال قائمة أولية لاتحاد الكرة، استعدادا للموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة الدورى الممتاز.



واللاعبون هم:



طلعت الجبلاوى، رضا السيد، وإسلام سليمان، ثلاثي حراس المرمى، ومحمد جابر، وعبدالله السنجهاوى، ثنائى مركز الدفاع ،وهيثم الفيل، وأحمد فتحي، وأحمد عامر، ثلاثى خط وسط الفريق، ومحمود نعيم الظهير الأيمن، وحسن طارق والصباحي صانعي الألعاب، وبدارا سيلا في الهجوم.