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بـ بنطلون شفاف.. نيرمين الفقى تثير الجدل فى الساحل

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:55 م
نرمين الفقى
نرمين الفقى
رنا عصمت
نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثارت الجدل بين رواد السوشيال ميديا، برفقة مجموعة من أصدقائها في الساحل الشمالى.

ظهرت الفنانة نيرمين الفقى في الصورة، بإطلالة مثيرة وبسيطة مرتدية بنطلون قماش ابيض وصفه بعض متابعيه بالشفاف، وبلوزة مكشوفة الكتفين باللون الأبيض ونالت هذه الإطلالة إعجاب الكثير من متابعيها وعلق البعض علي الصور: "الملاك البرئ".

جدير بالذكر أن آخر أعمال نرمين الفقى هو مسلسل "أبو العروسة"، وشارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقى، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومدحت صالح، وميدو عادل، وكارولين عزمي، وأماني كمال، ومن تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، وينتمي لفئة الستين حلقة.


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