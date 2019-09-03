تقضي على الفساد المالي.. برلماني يوضح أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة للمكاتب التجارية

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن المكاتب التجارية تعاني من مشاكل كثيرة تتعلق باللأداء والخدمات التي تقدمها، لذلك يجب أن يكون هناك تدخلًا من الحكومة لحل هذه المشاكل.



وأشاد النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بقرار وزراة التموين بتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمكاتب التجارية، والتي يتوقع أن يكون لها دور في القضاء على الروتين الذي يسيطر على عمل المكاتب التجارية.



وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن توحيد قاعدة البيانات للمكاتب التجارية يسهم إلى حد كبير في القضاء على الفساد المالي.



وكان وزير التموين قد أكد أن هناك توجها لرفع مستوى الخدمات على مستوى الحكومة كلها، لافتا إلى أنه من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة خدمات السجل التجاري.



وأوضح وزير التموين، أن السجل التجاري شهد عملية تطوير في البنية المعلوماتية، من خلال بناء قاعدة بيانات موحدة لكل مكاتب السجل التجاري على مستوى محافظات الجمهورية.



وأضاف وزير التموين أن نظام السجل التجاري الحديث يجعل المواطن في أي محافظة يستعلم عن موقف أي شركة أو فرع على مستوى مصر.