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الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:11 م
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس
قسم الخارجي
كشفت فضائية العربية عن إسقاط الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، طائرة بدون طيار "مسيرة" تركية جنوب العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك عقب يوم واحد من إعلان الجيش الوطني الليبي، أمس الاحد، إسقاط طائرة مسيرة تركية فوق العاصمة طرابلس.

يذكر أن مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة كان قد أعرب عن قلق بلاده البالغ ازاء انتهاك حظر السلاح في ليبيا من قبل جهات خارجية، مطالبا الدول الاعضاء فى المنظمة الدولية بتطبيق قرار حظر السلاح في ليبيا.

وشهدت الساحة الليبية خلال الفترة الماضية محاولات عدة من قبل النظام التركي لاختراق المجال الجوي عبر طائرات مسيرة، أعلن الجيش الوطني عن إسقاطها فيما بعد.

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