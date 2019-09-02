صحيفة: رئيس وزراء بريطانيا يعتزم إجراء انتخابات إذا خسر معركته مع البرلمان

قالت صحيفة صن اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم الدعوة لانتخابات مبكرة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رفض البرلمان خطة الخروج التي أعدها.



وأضافت الصحيفة إن جونسون قد يدعو في وقت قريب قد يكون يوم الأربعاء المقبل لإجراء انتخابات ويريد أن تُجري قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 17 اكتوبر تشرين الأول