أول تعليق من وزارة الهجرة بعد الحكم على مصري في السعودية بالإعدام

تلقت وزراة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من الاستفسارات حول قضية المواطن المصري "محمد محمد حسن أحمد" من المقيمين بالمملكة العربية السعودية وصدر بشأنه حكم بالإعدام بتهمة القتل.



وعلى الفور، تواصلت الوزارة مع السفير إيهاب عبدالحميد، قنصل مصر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على آخر تطورات قضية المواطن المصري "محمد محمد حسن أحمد".



