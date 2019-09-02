المتهم بقتل زوجته ونجله بـ 15 مايو : ارتكبت الجريمة وظللت أبكي بعدها

باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم بقتل زوجته ونجله بـ١٥ مايو حيث قام بتمثيل جريمته داخل منزلهم فى حضور الشرطة ووكيل النيابة واعترف بارتكابه الجريمة .



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى اخطارا من العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة ، باستقبال مستشفى عام جثة سيدة وطفلها ٣ سنوات.



على الفور تم توجيه رجال المباحث الى محل اقامتها وتبين ان زوجها سائق بشركة توصيل خاصة وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه، وتبين من التحريات ان المتهم فجر امس كان مصابا بحالة نفسية سيئة فقام بذبح زوجته التى تعمل عاملة بمصنع وكانت تعاونه فى مصروفات المنزل الا انه قتلها.



وعقب ارتكاب الجريمة ألقى بنجله الوحيد ٣ اعوام من شرفه منزله بالطابق الرابع بدائرة ١٥ مايو وظل يبكى بعد قتلهما ، حيث القى رجال المباحث بالقاهرة القبض على المتهم وتم التحفظ على اداة الجريمة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة باحالته الى النيابة العامة التى باشرت التحقيق .

