التعليم العالي: 175 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية.. 160 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة.. تعرف على الفرق بين نظامي الانتساب والانتظام قبل دخولك الجامعة

التعليم العالي: 175 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالي: 160 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2019/2020

تعرف علي 6 فروق بين نظامي الانتساب والانتظام





قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الاثنين، إن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 175 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري.وأضاف عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.وأشار إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ السبت الموافق ١٧ أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاريمشيرا الي رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 160 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري.جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري، كما أنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 لتدوين رغباتهم وذلك خلال الفترة من اليوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.كما أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثةومع اقتراب دخول الطلاب للجامعات و ظهور نتائج تنسيق المرحلتين الاولىى و الثانية لعام 2019 لطلاب الثانوية العامة و بدء تقديم أوراق الطلاب الجدد للجامعات المصرية، انتشرت العديد من التساؤلات من الطلاب حول الفرق بين نظامى الانتظام و الانتساب بالجامعات المصرية .وننشر لكم أهم الفروق بين نظامي الانتساب والانتظام للالتحاق بالكليات..- الفرق في المجموع حيث : يمكن لطالب الثانوية العامة الحاصل على مجموع كلي أقل من الحد الأدني المحدد للكلية، الالتحاق بها عن طريق الانتساب الموجه (إذا كانت تطبق هذا النظام)، أي أنه يقبل من مجموع أقل من الانتظام، ويكون ذلك مقابل دفع رسوم دراسية أعلى من الرسوم المقررة للانتظام.- الفرق فى الرسوم الدراسية : على سبيل المثال، إذا بلغت تكلفة الرسوم الدراسية المقررة للانتظام 130 جنيها للعام الدراسي، فـ الرسوم المقررة لطلاب الانتساب الموجه تبلغ حوالي 350 أو 455 جنيها، لكن تختلف هذه الرسوم حسب الكلية والفرقة الملتحق بها الطالب، ويمكن تسديد الرسوم إما دفعة واحدة أو على قسطين .- يدرس طلاب الانتساب الموجه نفس المواد والمناهج المقررة التي يدرسها طالب الانتظام، لكن تختلف من حيث عدد المحاضرات، فـ طلاب الانتساب الموجه لا يتلقون محاضرات يومية بأغلب الكليات .- يكون لطالب الانتساب الموجه الحق في ممارسة جميع أنواع الأنشطة كالطالب المنتظم بشرط أن يتقدم بما يثبت تفرغه للدراسة.- من حيث التحويل بين النظامين حيث يمكن لطالب الانتساب الموجه التحويل إلى الانتظام بشرط الحصول على تقدير عام جيد على الأقل. يجوز تحويل ونقل قيد الطلاب المقيدين بـ الانتساب الموجه بجامعة ما إلى الكليات والمعاهد الأخرى بها، بشرط حصوله على الحد الأدنى للمجموع الذى قبل بالكلية أو المعهد المراد نقل قيده أو تحويله إليها.- يتاح لطلاب الانتساب الموجه نفس فرص العمل المتاحة لطلاب الانتظام، سواء الحكومية أو الخاصة، كما أن شهادة التخرج لا تتضمن ما إذا كان الطالب منتظما أم منتسبا..