طليقة ملك ماليزيا السابق تهدد بكشف أسرار مؤلمة عن علاقتهما



ومن جانبه، لم يتحدث ملك ماليزيا السابق بشكل مباشر بشأن علاقته بملكة الجمال الروسية.

هددت "أوكسانا فوفودينا"، ملكة الجمال الروسية وطليقة ملك ماليزيا السابق "محمد الخامس"، والذي انفصل عنها عقب بضعة أسابيع فقط من ولادة طفلهما الأول، بالكشف عن أسرار "مؤلمة" تخص علاقتهما وانفصالهما، وذلك بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وقامت الحسناء الروسية بنشر صورة شاعرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تجمعها مع زوجها السابق الذي يبلغ من العمر 49 عامًا، والذي كان قد تنازل عن العرش من أجلها، ولم يتبين وقت التقاط هذه الصورة تحديدًا، لكن يتضح من خلال منشور "فوفودينا" أنه قد تم التقاط هذه الصورة في العاصمة الماليزية "كوالالمبور"، ذلك بالرغم من أنه يُعتقد أن ملكة الجمال الروسية، التي تبلغ من العمر 27 عامًا، تقيم حاليًا في العاصمة الروسية "موسكو" برفقة نجلها، الذي تؤكد على أنه الوريث الوحيد للملك السابق.وقالت "فوفودينا" في رسالة بدا إنها موجهة إلى زوجها السابق: "أدرك أن الجميع يريدون معرفة ماذا حدث لنا.. في السابق لم أكن مستعدة للكشف عن قصتي.. ربما إذا أخبرتكم بالحقيقة فسوف أشعر بتحسن.. لكني لا أرغب في إيذاء أي شخص.. سوف يكون ذلك مؤلمًا".يشار إلى أن ملكة الجمال الروسية كانت قد تزوجت من الملك السابق العام الماضي في ماليزيا، وفي أعقاب ذلك تم إقامة حفل زفاف في "موسكو" في شهر نوفمبر، وتم تسريب تفاصيل ذلك الحفل إلى وسائل الإعلام الروسية؛ في ذلك الوقت كان السلطان "محمد الخامس" هو ملك ماليزيا، إلا أنه تنازل عن العرش بشكل مفاجئ في شهر يناير، وتم الانتهاء من إجراءات الطلاق في الأول من يوليو الماضي، بعد أن أنجبت "فوفودينا" طفلًا في شهر مايو.