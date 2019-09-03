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حزب الحركة الوطنية ببورسعيد يناقش ترتيبات الترشح لانتخابات المحليات

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:22 ص
صدى البلد
أسامة علي
اجتمع أعضاء هيئة مكتب حزب الحركة الوطنية المصرية أمانة بورسعيد برئاسة نجله هلال، أمين عام حزب الحركة الوطنية بالمحافظة، ضمن الجهود المبذولة لترتيب القوائم الخاصة والمطلوبة للترشيح لانتخابات المحليات.

وجاء اجتماع أعضاء هيئة مكتب حزب الحركة الوطنية المصرية أمانة بورسعيد لمتابعة توزيع القوائم الانتخابية والأوراق المطلوبة ضمن توجيهات الأمانة العليا للحزب.

ووضعت أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية توصيات خاصة بالأوراق غير المستوفاة من محال الإقامة وخلافه وترتيب الأعضاء من ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب.

وشارك في وضع التوصيات الخاصة بأوراق انتخابات المحليات لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة بورسعيد أمينة إعلام الحزب بالمحافظة سالي أحمد، والأأمين مساعد محمد سعد.

وحسب شروط الترشح للمحليات التى ينتهجها الحزب:

1- أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية.

3- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.

5- أن يكون مدرجًا ضمن قاعدة بيانات الناخبين في الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.

أما المستندات المطلوبة للترشح للمحليات:

١- صورة البطاقة الشخصية سارية بفترة لا تقل عن 6 أشهر.

٢- عدد 4 صورة شخصية حديثة التاريخ.

٣- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.

٤- صورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

٥- استيفاء نموذج السيرة الذاتية موضحا به البيانات التالية:

- الاسم الرباعي.

- رقم بطاقة الرقم القومي.

- رقم عضوية الحزب.

- العنوان الشخصي.

- أرقام الهاتف الشخصي.

- الحالة الاجتماعية.

- الوظيفة الحالية.

- صورة بطاقة الحيازة الزراعية للفلاحين.

- صورة كارنيه النقابة التابع لها للسادة العمال.

- بيان ما إذا كان المترشح سبق له الانضمام للمجالس المحلية سواء علي مستوي القرية أو المركز أو المحافظة وتاريخ ذلك.

- طلب الترشح موقعا من العضو رسميا وإقرارا بصحة البيانات المقدمة وبعدم الترشح لأي كيانات سياسية أخرى

وتقدم البيانات والمستندات المطلوبة قبل تاريخ 15 سبتمبر 2019 للجنة لفرزها وتجهيز الملفات قبل تقديم القوائم، لمراجعتها واستيفائها قانونيا وأمنيا، وتقديمها للأمانة المركزية للحزب بالقاهرة لاعتمادها.

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