رئيس مدينة الشيخ زويد يوجه باستلام سيارتين لنقل مياه الشرب للمواطنين

اجتمع اليوم الاثنين العميد إيهاب فرغلي رئيس مدينة الشيخ زويد، بمديري الإدارات التابعة لمدينة الشيخ زويد وبحضور إيهاب بكير سكرتير عام المجلس.



وجه مسؤول شركة المياه باستلام عربتي المياه التي تم التصديق عليهما من قبل رئيس الشركة الأسبوع القادم لإدراجهما ضمن برنامج توزيع المياه لخدمة المواطنين.



طالب من مدير الإدارة التعليمية بضرورة إتمام جاهزية المدارس في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد٢٠١٩/٢٠٢٠م.



تم التنبيه على مسؤول محو الأمية بتفعيل مبادرة محو الأمية بما يحقق مصالح المواطنين.



طالب من مدير الإدارة الصحية بالعمل علي تسهيل وتيسير جميع العقبات التي تعاني منها المستشفى بالمدينة.



ووجه المهندسين بضرورة الإشراف على كل عملية يجري تنفيذها على أكمل وجه ولا تهاون مع أى مقاول يقصر فى تنفيذ العملية المسندة إليه.

