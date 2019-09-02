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الحركة الوطنية بالإسماعيلية تنظم دورة عن دور عضو المجلس المحلي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:50 م
امانة الحركة الوطنية
امانة الحركة الوطنية المصرية بالاسماعيلية
أسامة علي
نظمت أمانة الحركة الوطنية المصرية بالاسماعيلية، دورة تدريبية استمرت لأكثر من خمس ساعات عن دور عضو المجلس المحلي وقانون الإدارة المحلية لمناقشة الدور المنوط بأعضاء المجالس المحلية وشرح مواصفات ودور أعضاء المجالس المحلية وعلاقة عضو المجلس المحلي بالمجالس التنفيذية فى مسودة القانون الجديد المقدم من الحكومة.

حاضر في الندوة الدكتورة عفاف الكومي خبير التنمية البشرية والدكتور أحمد عبد الكريم الباحث فى الشئون السياسية والأمن القومي ووليد السوداني خبير أمن المعلومات والاتصالات وحضرها عدد كبير من شباب وكوادر وقيادات امانة المحافظة بالمراكز والأقسام.

وأكدت الندوة على ضرورة إلمام اعضاء المجالس الشعبية المحلية بكامل بيانات دوائرهم من شوارع لوحدات خدمية لإدارات تنفيذية ومراكز خدمية كذلك بيانات الدائرة حتى يتسنى للعضو معرفة احتياجات دائرته، لذا تم التأكيد على انه يجب على عضو المجالس المحلية ان يكون على علم بمكونات دائرته كاملة وتم أيضا اثناء الدورة توزيع استمارات تقييم أداء لكل متدرب ثم تم توزيع استمارات تقييم أداء للمتدربين لتوضيح مدى الاستفادة من الدورة ومع انتهاء الدورة تم منح المتدربين شهادة اجتياز الدورة وقام بتسليمها الأساتذة المحاضرون وأثنى الجميع على مدى الاستفادة من تلك الدورة وتم تقديم الشكر للجميع من الامين العام بالمحافظة حربى كامل وانتهت الدورة على امل عقد دورات أخرى فى القريب العاجل.

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