سفير رواندا: أفريقيا فقدت رأسها مصر في الفترة بين عبد الناصر والسيسي

أعلن الدكتور عبدالعاطى المناعى رئيس المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، عن انطلاق مهرجان القاهرة للسياحة الصحية فبراير 2020 ليكون الأول من نوعه فى المنطقة.



وكشف عبد العاطى عن التدشين لإطلاق مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية من 20 إلى 22 فبراير 2020 بالإضافة الى إطلاق مشروع بالتنسيق مع إحدى الشركات تحت عنوان تعالى زور مصر لتقديم يستهدف الترويج للسياحة الصحية .



جاء ذلك على هامش تكريم السفير الرواندى بالقاهرة قبل رحيله ليتقلد سفيرا لبلاده إلى المغرب.



قال إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية السابق، إن مسمى السياحة الصحية يعد الأقوى من الجانب التسويقي حيث نتلقى العديد من التساؤلات حوله، لافتا إلى أننا خططنا لنجاح مهرجان القاهرة للسياحة الصحية وفى إطار ذلك حددنا المستشفيات التى سنعمل معها بالإضافة إلى تحديد متطلبات كل دولة إفريقية من برامج العلاج.



وأوضح الشيخ صالح هابيمانا سفير رواندا فى مصر، أن أفريقيا من القاهرة إلى كيب تون ومن مقديشيو إلى مراكش قارة غنية بدون مناقشة تمتلئ بكل الخيرات ولكن الواقع يؤكد أن الإنسان الأفريقى فقير على عكس قارته الغنية قائلا: هناك من يروج للقارة بأنها مليئة بالأمراض الخطيرة ليشوش على صورتها الذهنية، مؤكدا أن نفس الأيادى بنوا بلادهم بأموالنا كأفارقة.



ولفت السفير الرواندى بالقاهرة، إلى أن بعض الأيادى التى أخذت ثروات القارة الأفريقية لا يمثل ما تأخذ الإبرة من البحر وهم بأنفسهم يعترفون أن منطقة البحيرات العظمى تعتبر مقبرة لـ 60% من مخزون العالم لكل الاحجار الثمينة بالإضافة إلى شواطئ موزمبيق مملوءة بالغاز والبترول أكثر من قطر وأن بتسوانا أكبر مزرعة للنعام فى العالم وموفر لحوم البقر لأوروبا.



وسرد أن الشفافية فى موريشيوس أجود من الشفافية فى أوروبا والأمن فى رواندا أكثر أمنا من أوروبا، لافتا إلى أن البطل والزعيم الراحل جمال عبدالناصر أرسل آخر جندى وآخر قرش لتحرير القارة الإفريقية سياسيا قائلا: أجدادنا باتريس لومومبا ونكروما تعلموا منه السياسة واصفا أن ما قبل حكم فترة الرئيس السيسى فقدت " أفريقيا" رأسها مصر .

