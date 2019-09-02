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حزب الله ينشر أول فيديو لـ عملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:54 م
استهدفا آلية عسكرية
استهدفا آلية عسكرية إسرائيلية
شريف سيد
نشر حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، شريط فيديو لعملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، أمس الأحد، بالقرب من الحدود اللبنانية.

ويظهر في شريط الفيديو استهداف عناصر حزب الله، لمركبة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود بين الأراضي المحتلة ولبنان.

وكان حزب الله أعلن أمس الأحد استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في مخيم أفيخيم، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بين صفوف جيش الاحتلال.

استمرت عقب ذلك المناوشات والقصف بين الجانبين لمدة 120 دقيقة، ما أعقبه وقف إطلاق النار وعودة الهدوء مرة أخرى.

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