مسببة انفجارا ضخما .. سقوط طائرة بإحدى منتجعات الفلبين .. شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد لحظة تحطم طائرة وارتطامها بالأرض في مقاطعة لاجونا في الفلبين.



وأوضحت اللقطات التفاف الطائرة في مجموعة من الدوائر في السماء، وذلك قبل أن يفقد الطيار السيطرة عليها وتسقط على الأرض مسببة انفجارا هائلا.



وكانت تلك الطائرة تقوم بإخلاء طبي لأحد المرضى، وكانت تقل حوالي 7 أشخاص، وذلك في منتجع سباحة على بعد 51 كيلومتر جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا.



وقال أحد شهود العيان، إن الطائرة كانت قد فقدت القدرة على الإرتفاع وحاول الطيار الارتفاع بها مجددا ولكنه فشل مما أدى إلى سقوطها.

