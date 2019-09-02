يورجن كلوب يكشف تطورات أزمة محمد صلاح وساديو ماني

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تطورات أزمة المحترف الدولي المصري محمد صلاح، مع زميله السنغالي ساديو ماني والتي حدثت خلال مباراة ليفربول وبيرنلي الأخيرة.



وظهر السنغالي ساديو ماني غاضبا بشدة في المباراة التي فاز فيها ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، بسبب عدم تمرير محمد صلاح له أحد الكرات خلال تلك المباراة.



وقال يورجن كلوب في تصريحات له اليوم نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية، إن الأزمة التي نشبت بين محمد صلاح وساديو ماني انتهت تمامًا.



وشدد يورجن كلوب على أن هناك 5 أو 6 حالات طالب فيها اللاعبون محمد صلاح بالتمرير ولكنه سدد وأحرز أهدافا، ولذلك الحرية مطلقة للاعب، ويجب على كل عضو بالفريق اتخاذ القرار السليم في مثل تلك المواقف.



وأضاف: "يمكننا ارتكاب مثل هذه الأخطاء، وأن تخسر الكرة أو لا تستطيع رؤية زميلك في الفريق بشكل جيد، هذا لا يعني أنك تتجاهله".



واستطرد المدرب الألماني ”الأمر ليس تحديًا كبيرًا، لكن بالطبع مع المهاجم يمكن أن تحدث هذه المواقف، وما يفعله يعتمد على الموقف".