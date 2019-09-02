ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورجن كلوب يكشف تطورات أزمة محمد صلاح وساديو ماني

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:57 م
محمد صلاح - ساديو
محمد صلاح - ساديو ماني
نور عادل
كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تطورات أزمة المحترف الدولي المصري محمد صلاح، مع زميله السنغالي ساديو ماني والتي حدثت خلال مباراة ليفربول وبيرنلي الأخيرة.

وظهر السنغالي ساديو ماني غاضبا بشدة في المباراة التي فاز فيها ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، بسبب عدم تمرير محمد صلاح له أحد الكرات خلال تلك المباراة.

وقال يورجن كلوب في تصريحات له اليوم نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية، إن الأزمة التي نشبت بين محمد صلاح وساديو ماني انتهت تمامًا.

وشدد يورجن كلوب على أن هناك 5 أو 6 حالات طالب فيها اللاعبون محمد صلاح بالتمرير ولكنه سدد وأحرز أهدافا، ولذلك الحرية مطلقة للاعب، ويجب على كل عضو بالفريق اتخاذ القرار السليم في مثل تلك المواقف.

وأضاف: "يمكننا ارتكاب مثل هذه الأخطاء، وأن تخسر الكرة أو لا تستطيع رؤية زميلك في الفريق بشكل جيد، هذا لا يعني أنك تتجاهله".

واستطرد المدرب الألماني ”الأمر ليس تحديًا كبيرًا، لكن بالطبع مع المهاجم يمكن أن تحدث هذه المواقف، وما يفعله يعتمد على الموقف".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يورجن كلوب: ساديو ماني غاضب من محمد صلاح

شاهد .. اللقطة المتسببة في خناقة ساديو ماني ومحمد صلاح

ساديو ماني يثور على كلوب ويرفض استبداله.. هل محمد صلاح السبب

اخبار الرياضة.. رانيا علواني تفضح المستور فى الاهلى.. وفيرمينو يسخر من خناقة صلاح ومانى

بعد خلافهما الأخير .. تاريخ الأزمات بين محمد صلاح وساديو ماني

الصحف الإنجليزية تفتح النار على محمد صلاح بسبب ساديو مانى

ترشيحاتنا

أدعية يوم عاشوراء.. احرص على ترديدها للفوز بالثواب العظيم

تعليق نارى من مرتضى منصور على رفض دعوى هانى العتال: اللي معاه ربنا ميخافش

القضاء الإدارى يرفض دعوى بطلان الانتخابات التكميلية بنادي الزمالك

مرتضى منصور عن عماد السيد: خلاص بقيت بوفون الزمالك

فيديوجراف| سعر بنطلون عمرو دياب يثير الجدل

فايلر يكشف سر موافقته على تدريب الأهلي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة

بـ بنطلون شفاف.. نيرمين الفقى تثير الجدل فى الساحل

بعد تعرضه لـ حادث مروع .. تعرف على حياة كيفين هارت Kevin Hart المأساوية .. صور