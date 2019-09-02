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محلل سياسي تونسي: الحملات الانتخابية تأتي في أجواء من الاحتقان والتوتر..فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:19 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور منذر ثابت الكاتب والمحلل السياسي التونسي أن ما حدث من عملية إرهابية هو ترجمة وضع من التوتر الإقليمي الذي تواجهه دول الجوار والأوضاع في ليبيا، مؤكدا أن تونس تواجه الإرهاب منذ عام 2011 بصفة خاصة.

وأضاف الكاتب والمحلل السياسي التونسي خلال مداخلة هاتفية لفضائية ten، أنه لا بد أن نشير إلى أن الحملات الانتخابية تأتي في أجواء من الاحتقان جراء القطيعة بين الطبقة السياسية والتي تمثل حزب النهضة وبين الشارع التونسي.

وتابع الكاتب والمحلل السياسي التونسي أن الأوضاع تلقى بظلالها على الحملات الإنتخابية وتجعل من التصويت كسوق عقابي نتيجة تلك الأوضاع المتوترة.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي التونسي الى أن هناك مقاييس شعبية بالشارع نتيجة وجود الوجوه الكلاسيكية للترشح للانتخابات.

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