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الأعلى للإعلام: 12 موقعا وقناة يوتيوب تورطت فى نشر أخبار كاذبة عن معلمة بورسعيد

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:26 م
مكرم محمد احمد -
مكرم محمد احمد - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
عبدالوكيل ابوالقاسم
عقدت لجنة الشكاوى، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا مطولا اليوم دام ٦ ساعات اليوم الاثنين.

ناقش الاجتماع التقرير الخاص بالتغطية الإعلامية للحادث المعروف بإغماء معلمة بورسعيد وتورط مواقع إعلامية في نقل شائعات من السوشيال ميديا عنها.

شمل التحقيق الذي تجريه اللجنة ١٢ موقعا إلكترونيًا وقناة علي اليوتيوب شاركت في ترويج الأكاذيب حول هذه الواقعة دون التأكد من صحتها.

وناقشت اللجنة شكوي بنك التنمية الصناعية ضد برنامج عيش وملح علي قناة الحدث اليوم، وأجرت مشاهدة للحلقات التي اتهم البنك بسببها البرنامج بالابتزاز وترويج الأكاذيب لإجباره على رعاية البرنامج بمبلغ مليون جنيه علاوة علي عمل اعلانات بجريدة وموقع الأموال التابعة لمقدم البرنامج.

وتعد اللجنة تقريرا بالتوصيات ترفعه إلي المجلس في اجتماعه يوم الأربعاء القادم.

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