ماركة غالية.. مواطن حرر محضرا بسرقة حذائه من المسجد

حرر مواطن محضرًا بقسم الشرطة في الغردقة بالبحر الأحمر؛ لسرقة حذائه لأنه ماركة مشهورة.



وقال المواطن في المحضر، إن حذاءه "كوتشى" سرق من أمام مسجد الميناء الكبير بمنطقة السقالة، عقب أدائه الصلاة داخل المسجد.



وراجعت مباحث قسم أول الغردقة كاميرات المراقبة المحيطة بالمسجد، فتم التعرف على سارق الحذاء ويدعى "خالد. ھ".



تم عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتحرر محضر بالواقعة رقم 10755 لسنة 2019 جنح أول.

