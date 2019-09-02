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فن

بفيديو ساخر.. علي ربيع يقدم نصيحة للأطفال عند بدء الدراسة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:12 م
علي ربيع
علي ربيع
مصطفى كرم
شارك الفنان علي ربيع جمهوره، فيديو ساخر له مع اوس اوس من مسرح مصر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر علي ربيع و أوس أوس وهما يقومان بدور طفلين بالمدرسة ويطلب أحدهم من صديقه إعطاء قطعة من طعامه والآخر يرفض .

ليعلق علي ربيع بطريقة ساخرة علي الفيديو قائلا: "رجعنا للمدارس تاني بس إوعي حد يعمل زي شعبان ورمضان 😂".

ولقي الفيديو ردودا ساخرة من متابعيه عبر انستجرام.

ويشارك على ربيع مع أصدقائه بمسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي في الموسم الأخير، حيث يقدمون العديد من المسرحيات الجديدة.

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