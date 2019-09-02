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فن

كنت طفلة شقية.. إنجى المقدم تكشف عن طفولتها المشردة .. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:30 م
انجى المقدم
انجى المقدم
أحمد إبراهيم
كشفت الفنان انجى المقدم عن بعض التفاصيل الخاصة بطفولتها والتى وصفتها بالمشردة حيث كانت طفلة شقية ولا تحب الهدوء.

وقالت إنجى المقدم خلال استضافتها فى برنامج "سامر": "أغلب ذكريات طفولتها في منطقة العجمى والتى كانت تقضى فيها إجازتها الصيفية مع الأسرة، وكانت طفولتها مشردة خاصة عندما تجتمع مع بنات عمها ووصل الأمر إلى تحطيم سوبر ماركت ذات مرة.

وأضافت إنجى المقدم قائلة: "إنها كانت ترفض ما فعلته فى طفولتها أن يتحقق مع بأبنائها حيث ترفض سفرهما بمفردهما وترفض التأخير خارج المنزل لساعات متأخرة.

يذكر أن إنجي المقدم تقوم حاليا بتحضير عدد من الأعمال الدرامية التى من المقرر أن تشارك فيها برمضان 2020 كما أن آخر أعمالها كان مسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا والذى عرض فى رمضان الماضى.

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