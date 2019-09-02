تطبيق إلكترونى.."إحساسك نعمة" تُطلق خدمة الاستشارات المجانية الطبية للمرضى

أطلقت الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة"، خدمة جديدة لإمكانية تواصل المريض مع الأطباء إلكترونيًا للرد على استفساراتهم بشكل مجاني تمامًا.



قالت "الحملة"، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إنه سيتم تقديم "خدمة متميزة" للمواطنين عبر التواصل الإلكتروني مع نخبة متميزة من الأطباء دون تحميلهم أية مبالغ مادية، موضحة أن التطبيق يتميز بالخصوصية، وسرية بيانات المرضى، وعدم إطلاع أي طرف دون الطبيب المختص عن بياناتهم أو أسرارهم المرضية.



وأضافت أن "المريض" يستطيع الاستفادة بتلك الخدمة عبر استخدام "الهواتف الذكية"، وذلك عبر الدخول على تطبيق "جوجل بلاي" للأجهزة التي تعمل بأنظمة "الأندرويد"، أو "أب ستور" للأجهزة العاملة بأنظمة شركة "أبل"، ثم يختار المريض تطبيق "C DOC"، ويتم تحميله على الهاتف المحمول الخاص به.



وأوضحت أن المريض يختار من "التطبيق" عقب تحميله خدمة "تواصل مع طبيب"، ثم يختار صفحة "إحساسك نعمة"، ليبدأ بعدها في التواصل مع الطبيب، واستشارته بشكل مجاني تمامًا دون تحميله أية مبالغ مالية، كما ستقدم الخدمة للمريض من مكان تواجده مثل منزله، دون حاجته للانتقال للطبيب طالما أن الاستشارة أو النصيحة الطبية كافية بهذا الشكل لبعض الحالات و للمتابعة.



ولفتت إلى أن إطلاق هذه الخدمة تأتى استجابة من "الحملة" لمتطلبات المرضى، حيث إن هناك عددًا منهم غير قادرين على الحركة بشكل كبير بسبب مشاكلهم الطبية، فضلًا عن تقديم الخدمة بشكل مجاني، حيث إن الخبرة الطبية التي يحصلون عليها من الأطباء كانوا سيدفعون مئات الجنيهات للحصول عليها حال توجههم لعياداتهم أو المستشفيات الخاصة التي يعملون بها. كما أن الهدف منها هو تقديم نصيحة واستشارة طبية من أهل الطب، الأطباء، لكل من يحتاج إليها.



وشددت على أن هناك نخبة من الأطباء المتخصصين في مجالات مختلفة سيقدمون نصائحهم للمرضى، مثل أطباء الباطنة، والسكر، والعظام، والمخ، والأعصاب.



يذكر أن وزارة الصحة والسكان، كانت قد أطلقت "الحملة" في مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة، وهى الحملة التي تنفذها شركة "إيفا فارما"، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية، بالتعاون مع "الوزارة"، وعددًا من الجمعيات والمؤسسات الطبية المتميزة.