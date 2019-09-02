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رياضة

استعدادا للممتاز ب.. تليفونات بني سويف يضم ثالث صفقاته

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:18 م
تليفونات بني سويف
تليفونات بني سويف
مالك خالد
تمكنت إدارة نادي تليفونات بني سويف من ضم مصطفي كارلوس الظهير الأيمن لفريق الجزيرة المطروحي، استعدادا لدوري الممتاز "ب".

وقد حصل نادي تليفونات بني سويف على توقيع اللاعب مصطفي كارلوس لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الجزيرة المطروحي، لدعم الصفوف خلال الفترة المقبلة.

وكان محمود مبارك الظهير الأيمن لتليفونات بني سويف قد أجري عمليه فى الأنف خلال الأيام الماضية، مما دفع الإدارة للتعاقد مع كارلوس ليكون بجانبه خلال الموسم الجديد.

ويعد كارلوس من ناشىء نادي المنيا ولعب أيضا لصفوف تليفونات بني سويف موسمين ثم رحل للجزيرة المطروحي، قبل العودة للتليفونات مجددا، وهو ثالث صفقات الفريق بعد انضمام عبدالله ميسي لاعب الواسطي، وأحمد بندق لاعب بني سويف.

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