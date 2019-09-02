ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ فستان فوق الركبة وخلخال.. هنا شيحة بـ إطلالة غير تقليدية.. والجمهور: دايما جميلة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:20 م
هنا شيحة
هنا شيحة
رنا عصمت
نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء 3.

وظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة غير تقليدية مرتدية فستانا باللون الأخضر الفاتح، فوق الركبة، وارتدت معه خلخالا في القدم، وهو ما نال إعجاب متابعهيا، الذين علق بعضهم قائلا:" دايما جميلة".

وعلقت هنا شيحة على الصورة قائلة: "شكرًا مايا_حداد الستايليست الشاطرة جدًا اللي اشتغلنا مع بعض في مسلسل نصيبي وقسمتك ٣ وحضرت اكتر من ٩٠ طقم لبس في اقل من ٤٨ ساعة".



شكرًا #مايا_حداد الستايليست الشاطرة جدًا اللي اشتغلنا مع بعض في مسلسل نصيبي وقسمتك ٣ وحضرت اكتر من ٩٠ طقم لبس في اقل من ٤٨ ساعه ❤️😘❤️ Thank u @mayajules my amazing super hard working stylist I’ve ever worked this .. nasibi we esmetak 3 my style and look is styled by @mayajules #mayajules™ Thanks @be_my_guest_shopping for the This outfit ❤️styled by #mayajules™ 
A post shared by Hana Shiha (@hanashiha) on Sep 2, 2019 at 8:25am PDT

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم الطلاق.. هنا شيحة تواصل متابعة أحمد فلوكس عبر إنستجرام

بعد انفصاله عن هنا شيحة.. أحمد فلوكس يستعين بـ أغنية تامر عاشور ..فيديو

بالفيديو.. أحمد فلوكس داخل الجيم

بـ الأزرق .. أحمد فلوكس يشعل إنستجرام

بـ تيشرت كت و نظارة شمس .. أحدث ظهور لـ هنا شيحة عبر انستجرام

مصدر حبي وفخري.. هنا شيحة توجه رسالة لـ ابنها احتفالا بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

خالص التعازي .. الخارجية : السفير الروسي لدى مصر توفي داخل مستشفى بالقاهرة

دبلوماسي يكشف سبب وفاة السفير الروسي بالقاهرة

يورجن كلوب يكشف تطورات أزمة محمد صلاح وساديو ماني

بينها مدينة مصرية.. هذه المدن هي الأكثر سكانا على كوكب الأرض

قلبى بيعلى أكتر.. حلا شيحة: أتمنى العمل مع ظافر العابدين لهذا السبب.. فيديو

ضربة قوية لـ فايلر .. إصابة نجم الأهلي في أول مران تحت قيادة المدرب الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج كثيف.. حورية فرغلي فى إطلالة جديدة.. شاهد

بـ فستان فوق الركبة وخلخال.. هنا شيحة بـ إطلالة غير تقليدية.. والجمهور: دايما جميلة

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة