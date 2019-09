بـ فستان فوق الركبة وخلخال.. هنا شيحة بـ إطلالة غير تقليدية.. والجمهور: دايما جميلة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء 3.





وظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة غير تقليدية مرتدية فستانا باللون الأخضر الفاتح، فوق الركبة، وارتدت معه خلخالا في القدم، وهو ما نال إعجاب متابعهيا، الذين علق بعضهم قائلا:" دايما جميلة".





وعلقت هنا شيحة على الصورة قائلة: "شكرًا مايا_حداد الستايليست الشاطرة جدًا اللي اشتغلنا مع بعض في مسلسل نصيبي وقسمتك ٣ وحضرت اكتر من ٩٠ طقم لبس في اقل من ٤٨ ساعة".













