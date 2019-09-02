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تعليم

تعليم شمال سيناء تقف على استعدادات مدارس بئر العبد والعريش للعام الجديد

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:14 م
حسين عرادة وكيل
حسين عرادة وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء
احمد صالح
قام حسين عرادة وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بجولة ميدانية لبئر العبد، للتأكيد علي جاهزية مدرسة «محمد متولى الشعراوي الابتدائية» للعام الدراسي الجديد، وإجراءات تدريب معلمات رياض الأطفال على المنظومة التعليمية الجديدة.

كما تفقد مدرسة «شريف محمد عمر الثانوية بنات» حيث اطلع خلالها على منشآت المدرسة ومرافقها، وشدد على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المدارس بالتنسيق بين المديرية والإدارة.

وتابع عراده، خلال زيارته أعمال توزيع جمعية الهلال الأحمر للمساعدات التعليمية المخصصة من اليونسيف لمدارس المحافظة.

وبمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، طالب رئيس مركز ومدينة العريش ماجد محمد أحمد ، رؤساء الأحياء بمتابعة اللجنة المشكلة للمرور على المدارس ومتابعة كافة الأعمال المتعلقة بتجهيز وإعداد المدارس لاستقبال العام الجديد.

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