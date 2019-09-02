ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمهور يتغزل في هنا شيحة في أحدث ظهور لها بعد عرض نصيبي وقسمتك 3

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:39 م
هنا شيحة
هنا شيحة
مصطفى كرم
تغزل الجمهور في الفنانة هنا شيحة في أحدث ظهور لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت هنا شيحة شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بإنستجرام من كواليس مسلسل نصيبي وقسمتك 3.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت بين : "في حد يخطف قلب حد كدا " و"يا رب انت واحمد ترجعوا" و"عسل" و "نصيبي وقسمتك أحلي مسلسل مبروك على الحلقة".  

ويعرض اليوم أولى حلقات مسلسل نصيبي وقسمتك 3 وتشارك الفنانة هنا شيحة بطولته مع الفنانة هبة مجدي وعبير صبري.


ترشيحاتنا

عنصرية وتطرف ورفض للآخر.. إعلامية تهاجم أجواء الساحل الشمالي

تتراجع للنصف.. برلماني يزف بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار السلع

بـ بنطلون شفاف.. نيرمين الفقى تثير الجدل فى الساحل

أول ما فعله رينيه فايلر في أول أيامه بالأهلي.. تفاصيل

تحت شعار أنا امرأة .. سوسن بدر نفرتيتى على غلاف مجلة أمريكية

خالص التعازي .. الخارجية : السفير الروسي لدى مصر توفي داخل مستشفى بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة

بـ بنطلون شفاف.. نيرمين الفقى تثير الجدل فى الساحل

بعد تعرضه لـ حادث مروع .. تعرف على حياة كيفين هارت Kevin Hart المأساوية .. صور