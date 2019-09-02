الجمهور يتغزل في هنا شيحة في أحدث ظهور لها بعد عرض نصيبي وقسمتك 3

تغزل الجمهور في الفنانة هنا شيحة في أحدث ظهور لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكانت هنا شيحة شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بإنستجرام من كواليس مسلسل نصيبي وقسمتك 3.



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت بين : "في حد يخطف قلب حد كدا " و"يا رب انت واحمد ترجعوا" و"عسل" و "نصيبي وقسمتك أحلي مسلسل مبروك على الحلقة".



ويعرض اليوم أولى حلقات مسلسل نصيبي وقسمتك 3 وتشارك الفنانة هنا شيحة بطولته مع الفنانة هبة مجدي وعبير صبري.





