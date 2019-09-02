طارق يحيى يكشف أصعب مرحلة في تاريخه.. ويؤكد: هذا الثلاثي أهم لاعبي الزمالك

قال طارق يحيي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك ، إن لاعبي الزمالك على قدر المسؤولية، موضحا أنهم استطاعوا خوض اللقائين الماضيين بقدرات فنية هائلة.



وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية "تايم سبورت"، أنه قدم أداء جيدا للغاية مع لاعبي القلعة البيضاء خلال توليه قيادة الفريق عقب رحيل كريستيان جروس، مؤكدا أن فترة قيادته لنادي الزمالك هي الأصعب في تاريخه.



ووجه طارق يحيي الشكر إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على منحه الثقة لتولي قيادة الفريق خلال فترة الأزمات التي يتعرض لها نادي الزمالك.



وأكد طارق يحيى، أن مسئولي نادي الزمالك استطاعوا الحصول على صفقات تاريخية وتدعيم صفوف الفريق، مشيرا إلى بعد فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم عن مستواه الطبيعي عقب الإصابة التي تعرض لها وخوض كافة اللقاءات مع المنتخب التونسي معلقا : "فرجاني سيعود كما كان من قبل في أقرب وقت".



وتابع طارق يحيى :" فرجاني ساسي وحمدي النقاز وأشرف بنشرقي من أهم اللاعبين المتواجدين داخل نادي الزمالك حاليا".