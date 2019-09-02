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خبير تغذية يكشف حقيقة زيت الزيتون وعلاقته بزيادة الوزن

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:04 م
صدى البلد
رنا عصمت
يرى الكثير من المواطنين أن زيت الزيتون يسبب زيادة كبيرة فى الوزن، وآخرون يرون أن زيت الزيتون لا يؤثر إطلاقا على الوزن .. في هذه التقرير سوف نتعرف على زيت الزيتون وعلاقته بزيادة الوزن من خلال الدكتور خالد يوسف خبير التغذية لكشف حقيقة هذا الامر.

1- أكدت الكثير من الأبحاث العلمية أن زيت الزيتون لا علاقة به تمامًا بزيادة الوزن حيث إن زيادة الوزن قد تنتج من العادات الخاطئة التي يتم استخدامها مع زيت الزيتون.

2- أكدت الأبحاث العلمية أنه تم استخدام زيت الزيتون في الكثير من وصفات إنقاص الوزن، لكن نحب أن نوضح أن زيت الزيتون يوجد به كمية من الدهون لذلك يجب أن نستخدمه استخداما معتدلا.

3- أيضًا زيت الزيتون به عدد من السعرات الحرارية لكن استخدامه بشكل صحيح لا يؤثر إطلاقًا على زيادة الوزن بل هو من أفضل أنواع الزيوت التي تحمي وتغذي الجسم كثيرًا.

4- يحتوي زيت الزيتون على نسبة ممتازة من الأحماض الدهنية المفيدة للجسم والذي تقوم بتعويض الجسم عن الدهون الضارة به والتي تسبب زيادة بالوزن.

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