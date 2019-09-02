بشرى سارة .. الإسكان تكشف خطة توصيل المجاري لجميع سكان القرى

قال الدكتور سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان للمرافق والصرف الصحي، أن أكبر التحديات التي تواجه هي الصرف الصحي بالقرى المصرية خاصة أن مصر بها ما يزيد عن 4 آلاف قرية؛ و30 ألف عزبة ونجع، موضحا أن نسبة التغطية عام 2014 كانت حوالي 10 % فقط.



وأضاف إسماعيل خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه منذ عام 2014 حتى الآن تم وصول النسبة إلى 35% من القري المصرية وصل اليها خدمة الصرف الصحي؛ منوها أن الريف المصري به 51 مليون مصري يحتاجون هذه الخدمة.



وأشار إسماعيل أنه تم التفكير في الوصول إلى حلول غير تقليدية؛ خاصة أن الطرق العادية تكلف أموالا باهظة، مرددا: «طالما زادت التكلفة هيزيد الوقت اللي هتتعمل فيه».



وأكد إسماعيل أنه تم التعامل مع المشكلات التي تواجه القرى؛ حيث يتم ربط كل قريتين أو ثلاثة تجمع نفس الظروف، ببعض بشبكة مركزية منفصلة عن شبكات القرى المجاورة؛ مشيرا إلى أنه هذه الطريقة متبعة في العديد من الدول المتقدمة.



ولفت إسماعيل أن التعامل مع شبكة الصرف في القرى بهذه الطريق سوف يوفر العملة الصعبة والوقت؛ وسوف نختصر الوقت ونوصل الخدمات إلى جميع القرى في أقرب وقت.